Terminal rodoviário será construído no Varjão

A estrutura trará mais conforto para os cerca de três mil usuários do transporte coletivo na região. Obra vai gerar dezenas de emprego

O primeiro terminal rodoviário da cidade do Varjão será construído. A confirmação aconteceu após a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação. Para isso, R$ 793 mil serão investidos no projeto que pretende atender mais de 3 mil usuários do transporte público na região administrativa. A estimativa é que a obra gere cerca de 50 vagas de trabalho.

A nova estrutura será erguida em um terreno de 1,4 mil metros quadrados, no Lote 1, do Conjunto H, da Quadra 10. O terminal contará com sala de administração, banheiros adaptados com acessibilidade, paraciclos (suportes para prender bicicleta), dois boxes de embarque e desembarque, além de seis vagas para estacionamento dos ônibus.

Investimento em mobilidade

O Governo do Distrito Federal vem investindo em melhorias no serviço de transporte público coletivo. Entre as obras, estão as construções de cinco novos terminais rodoviários e a reforma completa do Terminal Gama Centro.

O Terminal de Santa Maria já ultrapassou 60% do cronograma de obras e, em breve, terá início a construção do Terminal Rodoviário do Itapoã. O Terminal do Arapoanga está em fase de elaboração de projeto e o do Sol Nascente/Pôr do Sol, em análise jurídica. A reforma do Terminal Gama Centro entrará na fase licitatória a partir desta sexta-feira (19).

Os seis novos terminais irão beneficiar cerca de 275 mil moradores das regiões administrativas, com obras adequadas a todas as regras de acessibilidade, que garantem maior segurança e conforto para os usuários do transporte coletivo.

As informações são da Agência Brasília