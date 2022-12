Terminal Rodoviário do Sol Nascente tem 75% da obra executada

Com investimento de R$ 3,5 milhões, o terminal de ônibus do Sol Nascente está sendo erguido em terreno com área de 24.250 m²

Um sonho se tornando realidade. A construção do Terminal Rodoviário do Sol Nascente segue em ritmo acelerado e já está com 75% da obra executada. Cerca de 20 mil pessoas serão beneficiadas com a nova estrutura e a expectativa de entrega é para o primeiro semestre de 2023.

“Será um terminal moderno, que trará qualidade e melhoria na mobilidade dos moradores do Sol Nascente. Além disso, vai contribuir com toda essa inserção no transporte público e melhoria do transporte como um todo no Distrito Federal”, destaca o subsecretário de Terminais Fabiano Guimarães.

O gestor explica que o pedido para essa obra partiu do governador Ibaneis Rocha ao criar a Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol, afim de levar infraestrutura para a comunidade o mais rápido possível. “O governador exigiu que empenhássemos o máximo de esforço para levar esse equipamento público para a comunidade. Hoje a obra é uma realidade”, celebra Fabiano.

O andamento da obra

O piso da plataforma de embarque dos passageiros e o pavimento rígido, onde os ônibus vão circular, já foram concluídos. O telhado e outras partes estruturais do projeto também estão prontos. “Essa parte funcional do terminal já está pronta. Estamos terminando de colocar as bombas de água e o assentamento de meio-fio do estacionamento de carros. A próxima etapa é asfaltar lá – o estacionamento. Ainda estão faltando as esquadrias e o acabamento: pintura, rodapé, entre outros”, explicou o estagiário de arquitetura Daniel do Anjos, 27 anos. O estudante é morador de Ceilândia e acompanha o dia a dia da construção.

Enquanto Daniel atua na parte técnica da construção, o carpinteiro Antônio Freitas da Silva, de 36 anos, põe a mão na massa para erguer e dar forma a nova estrutura. Desde o início da obra, em dezembro de 2021, o trabalhador sai todos os dias de Santo Antônio do Descoberto rumo ao Sol Nascente para dar forma ao novo terminal. “Agora estamos finalizando o banheiro para entregar, mas eu já fiz de tudo um pouco”, contou Antônio. A estimativa é de que, durante todo o processo de construção, sejam criados até 200 postos de empregos diretos e indiretos.

O terminal

Com investimento de R$ 3,5 milhões, o terminal de ônibus do Sol Nascente está sendo erguido em terreno com área de 24.250 m² que fica na Quadra 105, Trecho 02. A área construída será de 5.875 m² e o terminal contará com 6 baias para embarque, 10 pontos de estocagem, 14 vagas de estacionamento para automóveis e 11 para motos, 24 para paraciclos, 3 salas para apoio administrativo, além de lanchonete e banheiros com acessibilidade.

Com informações da Agência Brasília