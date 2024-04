Terminal rodoviário da Asa Sul passará por reforma

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) vai dar início à revitalização do terminal rodoviário da Asa Sul. Os trabalhos devem começar na próxima semana e não será necessário que o local seja interditado. Todos os serviços serão realizados por etapas e fora dos horários de pico, concentrando-se também em finais de semana para não comprometer o funcionamento do terminal rodoviário.

O terminal é um importante ponto para integração entre ônibus e metrô e beneficia centenas de passageiros diariamente. Entre as ações previstas, estão a recuperação da cobertura de toda a estrutura, dos banheiros, das salas dos rodoviários e a reforma do piso.

Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, o pavimento por onde os ônibus circulam será substituído. “Acertamos com a Secretaria de Obras que a Semob irá apresentar o projeto e eles executarão a obra. Nós vamos substituir os bloquetes por pavimento rígido. Em breve, teremos um novo terminal para melhor atender aos usuários do transporte público e os trabalhadores do local”, destacou.

Também foram instalados os vidros dos boxes das mangueiras de bombeiros, foi realizada limpeza das calhas e as juntas do telhado foram impermeabilizadas evitando as goteiras e infiltrações na estrutura. Além disso, foi feita a pintura dos pilares metálicos e a substituição das luminárias por lâmpadas de LED tubulares.

