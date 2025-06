Terceira faixa da BR-020 melhora mobilidade e segurança para motoristas do Distrito Federal

Conforto, qualidade de vida e segurança. É isso que a construção da terceira faixa na BR-020 trouxe para Ailton Santos, de 70 anos. Com a obra próxima de ser concluída e em uso no sentido Planaltina/Sobradinho, o servidor público destaca as mudanças no trânsito e na segurança viária e o objetivo da obra: “Essa terceira faixa que criaram veio para desobstruir o engarrafamento que tinha na região”.

Além do alargamento da pista, Ailton, que mora no condomínio Alto da Boa Vista há mais de dez anos, ressalta a melhoria na pavimentação da via. “Antes mesmo de terminarem a obra, já dá para ver que o asfalto está um verdadeiro tapete”, afirma. Para ele, a rapidez na execução é um reflexo de uma gestão atenta às necessidades da população. “Foi uma surpresa a agilidade com que essa obra saiu”, observa.

As obras para implantação da terceira faixa na BR-020 receberam investimento de R$ 25 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF), com recursos próprios e financiamento junto ao Banco do Brasil. A intervenção contempla 8,6 km de pista adicional no sentido Sobradinho/Planaltina e mais 5,7 km no sentido contrário, no trecho entre o Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci (viaduto do Comper) e a DF-230.

Segundo o superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Cristiano Cavalcante, a nova faixa ampliará em 50% a capacidade de fluxo da rodovia. “Essa obra é uma continuidade das intervenções na saída norte de Brasília. Já entregamos o Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci, o Trevo de Triagem Norte e a ligação Torto-Colorado, e agora iniciamos mais um viaduto no entroncamento da BR-020 com a DF-128. Todas essas ações visam aumentar a fluidez do trânsito e a qualidade de vida da população do DF”, destaca.

A equipe do DER já iniciou também a intervenção no sentido contrário, Sobradinho/Planaltina, onde será implantado um sistema de reversão de fluxo. Ao final das obras, a BR-020 terá 50 km de extensão com três faixas de rolamento. “Estamos trabalhando intensamente para garantir um tráfego mais seguro e confortável. Ao final, vamos entregar uma via totalmente revitalizada”, afirma o superintendente.

População satisfeita

Rogério da Silva: “Eu fico aqui todos os dias e vejo que o trânsito está fluindo mais”

A BR-020 é trajeto diário de cerca de 80 mil motoristas, como Rogério da Silva, 44. “Depois das obras, a melhora está visível. Eu fico aqui todos os dias e vejo que o trânsito está fluindo mais”, comenta o comerciante, que trabalha em Planaltina e mora no Paranoá. “O impacto foi positivo. O governo está tirando as promessas do papel”, avalia.

Além das faixas adicionais, o governo investiu na construção de quatro novas passarelas ao longo da rodovia: uma em frente ao condomínio Nova Colina II, outra em frente ao Nova Petrópolis, uma terceira no condomínio Morada dos Nobres e outra no km 21,5, ao lado do Itiquira Shopping. As estruturas contribuem para a segurança de pedestres e completam o conjunto de melhorias na via.

*Com informações da Agência Brasília