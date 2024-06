Terceira faixa da BR-020, em Planaltina, vai beneficiar 80 mil motoristas diariamente

Com fluxo intenso e utilizada pelos moradores da região Norte do Distrito Federal e Entorno, a BR-020 avança para ganhar uma terceira faixa de rolamento. O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou a obra em abril e vai beneficiar diariamente 80 mil motoristas, contando com investimento de R$ 24,8 milhões na primeira etapa dos serviços.

A pavimentação da terceira faixa terá extensão total de 50 km, mas nesta primeira fase estão sendo feitos 8,6 km no sentido Sobradinho/Planaltina e 5,7 km no sentido contrário no trecho entre o Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci (viaduto do Comper) e a DF-230. Uma obra que vai gerar 130 empregos e conta com recursos do GDF e financiamento do Banco do Brasil.

Em todo o trajeto, a terceira faixa de rolamento vai passar pelas etapas de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical e ciclovia. E, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), responsável pela obra, a terceira faixa de Planaltina vai aumentar a fluidez em 50%.

A BR-020 é importante por ser o trajeto diário de 80 mil motoristas, ligando Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina, Arapoanga, Planaltina de Goiás e Formosa ao Plano Piloto. O pedido da terceira faixa é feito há muitas décadas pelos moradores, com o objetivo de melhorar o fluxo dos veículos e também por mais segurança.

Segurança esta que é essencial em qualquer via, mas na BR-020 esse ponto é um tema ainda mais caro por ela ser considerada uma das mais perigosas do DF. Segundo o Guia CNT de Segurança nas Rodovias 2023, da Confederação Nacional do Transporte (CNT), a rodovia foi a que registrou mais acidentes e mortes entre novembro de 2021 e outubro de 2022, sendo 339 acidentes (35,9% do total) e 17 mortes (36,2% do total).

*Com informações da Agência Brasília