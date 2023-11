Terça-feira será o dia mais chuvoso e frio da semana

Depois dos próximos dias com chuvas e temperatura amena, o calor volta com tudo no final de semana

Por Lúrya Rocha

A oitava onda de calor que atuava no Brasil desde 8 de novembro chegou ao fim no último domingo (19). Assim, as altas temperaturas do Distrito Federal deram uma aliviada e os dois primeiros dias da semana foram marcados por chuvas e trovoadas isoladas. Para esta terça-feira (21), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê o dia mais frio e úmido da semana em Brasília, mas a queda da temperatura não vai durar muito tempo.

A mínima prevista para esta terça-feira é de 18°C e máxima de 25°C, com tendência a queda e alerta de tempestades. O tempo seco está dando lugar a um aumento considerável da umidade e pode chegar a 100% a depender da área, já a mínima é de 65%. A previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas durante todo o dia, principalmente durante a tarde e noite. O resto da semana, até sexta-feira, deve seguir a mesma tendência, com ventos moderados. Os dados apresentam, também, risco de corte de energia em algumas regiões.

“Como está mais alta as temperaturas, as chuvas vem sempre associadas com temporais, pancadas de chuvas, vendavais e, às vezes, até queda de granizo. Por isso o alerta dos temporais emitidos pelo INMET”, afirma o consultor climático e meteorologista Francisco de Assis, ex-diretor do INMET.

Para alguns, amanhecer na segunda-feira (20) sentindo um “friozinho” foi inesperado, mas muito bem vindo. Para Letícia Castanhares, de 23 anos, a queda nas temperaturas trouxe esperança de dias melhores. “Eu estava passando mal já, quase todos os dias era cabeça doendo, fraqueza e falta de fome. O calor acaba com qualquer um. Agora tá mais fresquinho, espero que fique assim até o Carnaval do ano que vem”, ela brinca. Porém, para a infelicidade dela e de outras pessoas, as temperaturas voltam a subir ainda esta semana. Segundo gráficos do INMET, este mês de novembro já representou uma anomalia de temperaturas consideravelmente alta no DF, como em quase todo o país.

Já na quarta-feira (22), a umidade começa a cair e pode atingir 50% com uma temperatura mínima de 18°C e máxima de 26°C. Na quinta-feira (23), a temperatura aumenta um pouco, com máxima de 27°C, com tendência a aumentar, e a umidade volta a cair, atingindo o mínimo de 40%.

O calor ficará mais perceptível a partir de sexta-feira (24), beirando os 30°C e sensação térmica ainda maior. Além disso, o tempo seco aparece novamente e a umidade mínima fica em 30%. Para o fim de semana, a persistência das chuvas e o aumento da umidade relativa do ar não será sinônimo de tempo fresco, domingo tem previsão de até 34°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale ressaltar que o DF encontra-se sob área de perigo de tempestades. Portanto, o INMET alerta para alguns cuidados que devem ser tomados. Em casos de rajadas de vento, não abrigue-se debaixo de árvores, pois há o risco de queda e descargas elétricas, também evite estacionar veículos próximos às torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia da residência. Por fim, em casos de acidentes ou emergências, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199), para mais informações.

O ressecamento de pele não apresenta muito perigo esta semana, mas é importante lembrar que as chuvas e umidade não impedem a absorção de raios UV, que ainda são considerados extremos na capital e Entorno. A partir disso, profissionais advertem para o uso constante de protetor solar e repelentes, pois o calor está trazendo mais mosquitos para o cotidiano.