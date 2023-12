Tenente de folga salva bebê engasgado em Ceilândia

Após o salvamento, a tenente Julie conduziu imediatamente o bebê ao ponto de apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

A tenente Julie Ane dos Santos, policial militar de folga e integrante do Batalhão de Policamento com Cães (BPCães) da PMDF, salvou a vida de um bebê de apenas 23 dias que estava engasgado durante o banho.

Por volta das 15h20, a mãe em pânico, clamava por socorro, e foi nesse momento que a tenente Julie, que participava de uma confraternização de Natal na casa de seu tio nas proximidades, agiu de maneira rápida.

Ao chegar ao local, a policial militar identificou a gravidade da situação e não hesitou em aplicar a manobra de Heimlich, uma técnica de primeiros socorros essencial para desobstruir as vias respiratórias. A ação resultou no desengasgamento imediato do bebê e na restauração de sua respiração.