Tenda de acolhimento para pacientes com dengue é inaugurada no Varjão

Mais uma tenda de acolhimento para pacientes com dengue foi entregue neste sábado (27), desta vez no Varjão. A estrutura está montada no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 da região, ponto estratégico para proporcionar atendimentos mais rápidos à população e desafogar a pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Semelhante a um hospital de campanha, esta é a 10° unidade entregue pelo Governo do Distrito Federal (GDF) na forca-tarefa para mitigar os impactos da dengue no DF.

Cada uma das tendas de acolhimento conta com mais de 60 profissionais da saúde para atender uma média de 150 pessoas por dia. A secretária-adjunta de Gestão em Saúde, Nelma Louzeiro, afirma que as estruturas estão prontas para o atendimento e a população tem dado um retorno positivo.

“Quem tiver sintomas como dor atrás dos olhos, dor no corpo, febre e mal estar geral, pode vir à tenda. Aqui é o local ideal para esse atendimento”

Sandra França, coordenadora de Atenção Primária à Saúde

“As pessoas estão chegando e recebendo o atendimento necessário. E esse era o grande objetivo. Nós abraçamos esse desafio e aqui está a décima tenda”, disse. Nelma Louzeiro lembra ainda que a unidade realiza atendimentos infantis. “Crianças também são assistidas e avaliadas pela equipe médica, assim como em todas as tendas”, declarou a secretária-adjunta.

A coordenadora de Atenção Primária à Saúde, Sandra França, explica que as tendas são o primeiro local que os pacientes devem procurar. “Quem tiver sintomas como dor atrás dos olhos, dor no corpo, febre e mal estar geral, pode vir à tenda. Aqui é o local ideal para esse atendimento”, afirmou.

Sandra explica que os pacientes passam pela triagem e podem ser medicados ainda na unidade. “Aqui são conferidos os sinais vitais, feita uma avaliação médica, hidratação; para casos mais delicados, temos a sala de estabilização e, se for necessário, o paciente pode ser transferido para um hospital” , detalhou.

Reforço no atendimento

A dona de casa Maria Goret , 65 anos, levou a neta Emylle de Souza Gama Mesquita, 15, para a tenda. A estudante foi diagnosticada com dengue há cerca de duas semanas, mas os sintomas permanecem. “Tenho um enjoo persistente, uma sensação ruim”, disse a jovem. A vó preferiu retornar ao médico. “Disseram que se piorasse ou sentisse algo era para voltar. Minha filha avisou da inauguração da tenda, está uma beleza”, disse Goret.

Mais atenção para a saúde era uma demanda da cidade, que conta atualmente com 12 mil habitantes. “Nosso trabalho é de informação e conscientização para que a população fique tranquila. Essa tenda é um conforto porque teremos um suporte para a UBS e uma estrutura melhor para a população, que tem sentido a dengue desde fevereiro”, avalia a moradora.

Além da estrutura recém-inaugurada no Varjão, nove tendas já estão em funcionamento nas regiões da Asa Norte, Samambaia, Vicente Pires, Planaltina, Ceilândia, Taguatinga, Guará, Gama e Paranoá – as últimas três, com assistência 24 horas. Mais de 10 mil pessoas já foram atendidas nos locais de acolhimento.

Com informações da Agência Brasília