Tenda de acolhimento para pacientes com dengue é inaugurada no Paranoá

Foi inaugurada neste sábado (13) a nova tenda de acolhimento para pacientes com dengue, no Paranoá. A unidade fará atendimentos 24h e terá capacidade de realizar exames com resultados em até dez minutos.

“As tendas vêm ao encontro de uma necessidade em diminuir o tempo de espera e ampliar o acesso à população. Oferecem atendimento 24h, com tempo de espera curto, diagnóstico rápido, e o tratamento, como hidratação e remoção para outros locais caso haja necessidade”, pontuou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

A dona de casa Darlene Silva, 23 anos, mora no Itapoã com a família e levou o pai para ser atendido na tenda. Manoel Soares, 65, é trabalhador rural e está há uma semana com dores no corpo, enjoo e febre. “Chegamos a ir no hospital, mas aqui na tenda o exame é mais rápido. Ter essa opção é uma segurança para a gente”, afirmou Darlene.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, acompanhou o primeiro dia de atendimento na tenda. Segundo Celina, as ações do GDF contra a dengue são diárias, estratégicas e com foco em todo o DF. “Além do serviço de saúde pública nós estamos fazendo um serviço preventivo, que é a retirada dos entulhos. Fazendo visitas nas regiões, como suporte também do Corpo de Bombeiros, que nos ajuda fazendo aquele mutirão de limpeza”, explica.

A dona de casa Darlene Silva levou o pai à tenda no Paranoá: “Mais segurança para a gente”

Maria Fernanda Pereira do Nascimento, 31, está há três dias com dores nas juntas, dor de cabeça e febre. A dona de casa preferiu ir direto para a tenda. “Eu queria um atendimento mais rápido e onde não tivesse aglomeração. Cheguei e não esperei nada, já pegaram meus documentos e fui atendida”, conta. Segundo Maria Fernanda, ter uma unidade de saúde com essa estrutura perto de casa é um conforto. “Me deixa mais tranquila “, avalia.

O espaço conta com capacidade para atender até 300 pacientes e oferece triagem, consultórios, farmácia, laboratório, sala de hidratação, além de uma área de descanso para os funcionários. Cada turno terá, em média, 20 profissionais, incluindo coordenador, médicos (sendo um pediatra), enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, especialista em laboratório (biomédico ou farmacêutico bioquímico), apoio administrativo, farmacêutico, além de pessoal de limpeza e segurança.

A tenda é equipada com consultórios, farmácia, laboratório, sala de hidratação e pode atender até 300 pacientes

A tenda do Paranoá é uma das 11 estruturas que serão entregues à população ainda neste mês de abril. A do Guará foi inaugurada no último dia 11 e a do Gama, na última sexta-feira (12). As duas também são de atendimento 24h. As próximas tendas funcionarão das 7h às 19h e estarão localizadas nas regiões de Planaltina,Ceilândia, Taguatinga, Varjão, Areal e Vicente Pires, e serão finalizadas em breve.

Atendimentos por todo o DF

As tendas de acolhimento a pacientes com suspeita de dengue em nove administrações regionais: Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Sobradinho, São Sebastião, Estrutural, Recanto das Emas, Brazlândia e Santa Maria. Com atendimento diário, das 7h às 19h, as instalações possuem polos de hidratação e cuidados, proporcionando suporte contínuo aos usuários. Somando-se às 11 novas tendas já em fase de instalação, a capital federal contará, ao todo, com 20 estruturas de assistência a casos da doença.

Locais onde serão instaladas as novas tendas de acolhimento a pacientes com sintomas de dengue

Com funcionamento 24h

→ Guará: em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) 1

→ Gama: estacionamento do Hospital Regional do Gama (HRG)

→ Paranoá: estacionamento do Hospital da Região Leste (HRL)

Com funcionamento diário, das 7h às 19h

→ Planaltina: estacionamento do Hospital Regional de Planaltina (HRP)

→ Plano Piloto: estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

→ Vicente Pires: estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

→ Taguatinga: estacionamento do ambulatório do Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

→ Águas Claras: estacionamento da UBS 1 do Areal

→ Ceilândia: estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

→ Samambaia: estacionamento da UBS 7

→ Varjão: atrás da UBS 1

Com informações da Agência Brasília