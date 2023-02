Temperaturas elevadas dos últimos dias exigem cuidados especiais

A Defesa Civil não fez nenhum alerta em relação à umidade, que mesmo diante das temperaturas elevadas, permanecem satisfatórias

O Distrito Federal registrou nesta terça-feira (14) a temperatura mais elevada desde o início do ano. No período mais quente, os termômetros chegaram a registrar 32.6º, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Este cenário deve permanecer até esta quinta-feira (16). Desta forma, a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), alerta a população a adotar alguns cuidados neste período.

O cuidado com idosos e crianças é a primeira orientação da pasta. “Eles sentem mais rapidamente os efeitos do calor, por isso a atenção com esses públicos deve ser ainda maior, mas é importante que todos estejam atentos”, ressalta o coordenador de Operações da Defesa Civil, Gabriel Motta.

Crianças devem evitar exposição excessiva ao sol, adultos – como saem mais às ruas – devem aumentar os cuidados, com uso de chapéus e protetor solar. Já os idosos devem evitar esforço no período entre 10h e 15h. “Uma dica vale para todos: mantenham-se hidratados”, alerta o coordenador.

Umidade

A Defesa Civil não fez nenhum alerta em relação à umidade, que mesmo diante das temperaturas elevadas, permanecem satisfatórias.

“A umidade chegou a 25%. Os alertas são emitidos caso a umidade fique abaixo de 20% por três dias consecutivos”, completa.

Os alertas são enviados após cadastro prévio, enviando o CEP para o número 40199.

Orientações importantes

– Manter uma boa hidratação (água, sucos naturais, água de coco etc). Sugerimos portar sempre que possível uma garrafa para reposição de líquidos

– Umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico

– Utilizar hidratantes labiais e cremes corporais para evitar ressecamento

– Utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa

– Manter a adequada limpeza dos ambientes, evitando acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas

– Dar especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias

– Reduzir ou suspender, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quente do dia

– Dar preferência a refeições leves

– Usar roupas leves, chapéu ou boné

– Ficar atento a previsão do tempo e, em caso de alerta de baixa umidade, intensificar os cuidados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília