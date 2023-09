Tecnologias inovadoras para o agro são tema de painel na Expoabra

Órgãos do GDF participam de debates sobre o aumento da produtividade no campo e novas técnicas, com a participação de startups de destaque no setor

A fim de aumentar a rentabilidade, os produtores rurais de pequeno, médio e grande porte têm buscado, cada vez mais, implementar novas tecnologias e soluções inovadoras no campo. Os avanços estão presentes no maquinário, nos sistemas de irrigação, no uso de drones para monitoramento das plantações e pulverização de defensivos agrícolas, entre outras inovações.

Nesse contexto, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) irá participar de uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste: a Expoabra, que segue até o próximo dia 17. Além de contar com um estande institucional no evento, a Secti integrará, na próxima terça-feira (12), às 9h, o painel “Tecnologias Inovativas para o Agro”, juntamente com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com a Empresa Brasileira em Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Com o fomento de R$ 400 mil da FAPDF, a Arena Tecnológica da 31ª Expoabra será palco para troca de conhecimentos inovadores sobre o setor agropecuário no DF, entre os dias 11 e 16 de setembro. Além do painel “Tecnologias Inovativas para o Agro”, no dia 12 de setembro, a FAPDF também contará com estande no local.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gustavo Amaral, o uso de tecnologias e soluções inovadoras pelo setor agropecuário do Distrito Federal tem contribuído para a melhora dos índices de produtividade. “A economia local do DF tem se beneficiado enormemente em função da adoção de novas tecnologias e da inovação pelo setor agropecuário. Esses avanços permitiram não só o aumento da produtividade, mas também da qualidade dos insumos produzidos na nossa região”, avalia Amaral.

Concorda com o secretário o diretor-presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior, lembrando que a fundação é um importante braço operador da pesquisa tecnológica e de inovação do DF. “Estamos participando da feira mais uma vez como parceiros, por meio da Arena Tecnológica, que vai acontecer aqui dentro do parque para promoção, troca de ideias e de conhecimento entre os produtores rurais e a sociedade, e isso é muito importante para o desenvolvimento [do setor]”, sinalizou.

Marco Antônio destacou, ainda, dois projetos fomentados pela fundação que fazem a diferença no agro do DF. Um é o programa FAPDF Learning, que só na edição deste ano injetou R$ 14 milhões em projetos de pesquisa. Há também um programa de desenvolvimento inovador, por meio do Start BSB 2023, que está destinando R$ 10 milhões para o desenvolvimento de pequenos negócios e de startups voltadas a essa atividade. “Agro é tecnologia. E sendo tecnologia, isso perpassa completamente pela pesquisa e inovação. É por meio desse conhecimento da pesquisa aplicada e realizada no DF que torna a agricultura sempre mais produtiva e tecnológica”, completou.

No cenário de promoção da inovação, a Biotic SA fez questão de ampliar a representatividade convidando quatro startups de destaque no setor: Atmos, Temovi, Brinus e 9walls. Essas empresas estarão presentes em um espaço de estande compartilhado com a Secti e a Terracap, exemplificando a colaboração e a sinergia entre organizações estabelecidas e empreendimentos emergentes na vanguarda tecnológica do agro. A presença conjunta destaca a diversidade de soluções e o compromisso com a evolução constante do setor agropecuário.

Gustavo Dias, presidente da Biotic, destaca a importância de eventos como a Expoabra para fomentar a integração de startups inovadoras com o setor agropecuário. “A Biotic tem orgulho em estar na linha de frente, incentivando a adesão de soluções tecnológicas no campo. Acreditamos que as startups têm o poder de revolucionar a agricultura e pecuária, trazendo novas perspectivas e métodos mais eficientes. Ao investir e apoiar essas iniciativas, não só fortalecemos o setor agropecuário, mas também colaboramos para uma sociedade mais sustentável e produtiva. A inovação não conhece barreiras e pode ser a chave para superar desafios em todos os setores. Juntos, podemos construir um futuro onde a tecnologia trabalha em prol de toda a sociedade”, afirma.

Serviço

Expoabra

– Quando: até 17 de setembro

– Horário: das 9h às 17h

– Local: Parque de Exposições Granja do Torto