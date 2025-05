Tecnologia utilizada por empresa de embalagens do DF ganha destaque no Mês da Indústria

No contexto das comemorações do Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) destaca a trajetória da CoPack Embalagens como exemplo de inovação e modernização industrial. Localizada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), a empresa brasiliense é uma das participantes do Programa de Mentorias para Transformação Digital do DF, também conhecido como Hub da Indústria, executado pela Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra).

A iniciativa é financiada pelo edital “Apoio à Transformação Digital de MPEs (2024)”, da FAPDF, que destinou R$ 900 mil para apoiar micro, pequenas e médias empresas do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride). O objetivo é acelerar a maturidade digital dessas organizações, promovendo mais competitividade, sustentabilidade e conexão com o ecossistema local de inovação.

Durante os seis meses de mentoria, a CoPack passou por um processo estruturado de diagnóstico, planejamento e transformação. A empresa buscou ampliar sua presença online, centralizar dados estratégicos e alavancar as vendas. De acordo com Renato Martins, gerente da CoPack, os resultados já são perceptíveis: “Entramos no programa com o objetivo de melhorar nosso faturamento e a integração dos setores. Com o projeto Hub da Indústria e as ferramentas que eles nos disponibilizaram, conseguimos alcançar grandes resultados.”

Entre as ações implementadas, destacam-se a automação do CRM (gestão de relacionamento com o cliente), o uso da plataforma Smart Canvas para gestão de projetos, a criação de campanhas segmentadas e o planejamento de integração com sistemas de produção e logística. A empresa também estruturou um calendário comercial alinhado ao marketing digital.

A metodologia do programa inclui capacitações coletivas, mentorias individuais e reuniões estratégicas com especialistas. Tudo começa com uma visita técnica à sede da empresa, onde é feito um levantamento das necessidades e oportunidades de melhoria. Na CoPack, isso permitiu identificar gargalos, como baixa integração entre setores e subutilização de ferramentas digitais, e solucioná-los com ações práticas e direcionadas.

Segundo os mentores do programa, o diferencial está na aplicação de uma metodologia validada e na proximidade com os empresários, o que permite adaptar as estratégias à realidade de cada negócio. A CoPack, por exemplo, consolidou uma nova cultura organizacional voltada à inovação, com foco em resultados concretos.

“A missão da FAPDF é transformar o conhecimento gerado pela ciência, tecnologia e inovação em resultados concretos para a sociedade”, destaca o presidente da fundação, Marco Antônio Costa Júnior. “Ao apoiar iniciativas como o Programa de Mentorias para Transformação Digital, mostramos que é possível aproximar o mundo da pesquisa das necessidades reais do setor produtivo.”

A Fibra também avalia positivamente o programa. Para a entidade, iniciativas como essa são fundamentais para acompanhar o ritmo das transformações tecnológicas e garantir a competitividade das empresas locais.

Para a CoPack Embalagens, o próximo passo é seguir investindo na modernização dos processos produtivos. “Sempre com foco na satisfação dos nossos clientes, na inovação e na melhoria contínua”, reforça Renato Martins.

Com informações da FAPDF