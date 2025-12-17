Tecnogame estreia em Brasília com evento gratuito de tecnologia e cultura geek

Reconhecido como o principal evento de games, tecnologia e cultura geek do Norte do Brasil, o Tecnogame chega pela primeira vez ao Distrito Federal. Nos dias 20 e 21 de dezembro, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães será palco de uma experiência inédita que une inovação, entretenimento, educação e impacto social. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e o Instituto Sarando as Nações. Com a edição de Brasília, inicia-se o Circuito Tecnogame Brasil 2025, que passará também por Rondônia e Acre, consolidando o projeto como um dos maiores movimentos de cultura digital do país.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Vitorino, o evento posiciona a capital federal em um novo patamar no cenário de desenvolvimento tecnológico. “Trazer o Tecnogame para o Distrito Federal é um passo estratégico para fortalecermos a nossa vocação como polo de inovação. Este evento vai muito além do entretenimento; ele movimenta diretamente a economia criativa, gerando oportunidades para startups, desenvolvedores e empreendedores locais. Brasília tem um potencial imenso nesse setor, e nossa missão é criar ambientes que conectem a juventude e o setor produtivo, transformando criatividade em renda e desenvolvimento”, afirma Vitorino.

Atrações e estrutura

A edição de Brasília contará com mais de 9.000 m² de estrutura. O público terá acesso a diversas áreas temáticas, incluindo arenas de e-sports, espaço de inovação, robótica, realidade virtual (VR), feira geek, Just Dance, estandes de startups, espaço para creators, arenas de jogos retrô e lan house.

A programação cultural é extensa, com palcos temáticos, concursos de cosplay e k-pop. Entre os grandes nomes confirmados estão dubladores e influenciadores como Guilherme Briggs, Ursula Bezerra, Bianca Alencar, Feh Dubs, Persy e Tetrem. O evento também traz o criador de conteúdo Muca Muriçoca, o cantor MC Jotapê e a energia da Batalha da Aldeia.

Educação e impacto social

Além da diversão, o Tecnogame mantém um forte pilar educacional e socioeconômico. A programação inclui workshops, painéis, palestras, hackathons, competição de desenvolvimento de jogos (Game Jam) e salas de robótica voltadas para jovens que desejam ingressar no mercado de tecnologia.

O histórico do evento reforça seu compromisso social. Nas últimas três edições realizadas no Amazonas, que reuniram mais de 110 mil participantes, foram doadas mais de 100 toneladas de alimentos ao Mesa Brasil Sesc. O impacto econômico superou os R$ 10 milhões, com mais de 5.000 empregos gerados e o envolvimento de 150 startups.

Serviço

Tecnogame Brasília

Data: 20 e 21 de dezembro (sexta e sábado)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Entrada: Gratuita

Ingressos: Disponíveis no Sympla

*Com informações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF)