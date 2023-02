Teatro, museu e campanhas nas ruas conscientizam sobre descarte de resíduos

Trabalho feito pelo SLU vai além da coleta seletiva para a correta destinação dos materiais jogados no lixo

Levar informação correta e precisa ao maior número de pessoas é um dos objetivos do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para o desenvolvimento de uma cidade mais limpa e consciente ambientalmente. Esse trabalho tem sido feito com campanhas, projetos e recorrendo inclusive a ações lúdicas para educar as pessoas acerca da coleta seletiva e do descarte de resíduos sólidos.

De projeto, o SLU administra o Mobilização em Ação, que percorre cidades a cada 15 dias, em parcerias com outros órgãos, para despertar nos moradores a consciência sobre a necessidade da separação adequada dos resíduos, colaborando para a geração de emprego e renda para os trabalhadores das cooperativas.

Equipes do SLU orientam moradores das regiões administrativas sobre descarte correto de resíduos e coleta seletiva | Foto: Divulgação/SLU

O projeto começou em setembro de 2021 e percorreu diversas regiões administrativas, entre elas Ceilândia, Estrutural, Gama, Guará, Paranoá, São Sebastião, Sobradinho, Sudoeste e Plano Piloto, e atingiu mais de 7,5 mil pessoas. É uma ação feita na porta da casa das pessoas e nas ruas, um trabalho de comunidade.

“Nossas ações de sensibilização com a população são muito positivas, seja com o nosso teatro, seja com a Mobilização em Ação, seja com as visitações no museu do SLU. As pessoas sempre saem com alguma mensagem e aprendizado. Já com a campanha Cartão Verde, conseguimos verificar uma mudança. Na última fase, por exemplo, percebemos que as coletas das regiões que receberam a campanha saltaram da classificação ‘ruim’ para ‘bom’ e ‘regular’”, destaca o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

O Museu da Limpeza Urbana, no Venâncio Shopping, conta com mais de 600 peças no acervo | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Para que nada se perca, tudo se recrie e recicle, o SLU também conta com o Museu da Limpeza Urbana, em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, no Venâncio Shopping. Com entrada gratuita, o museu conta a história de resíduos recolhidos no DF ao longo dos 62 anos da capital. São mais de 600 peças no acervo do local, desde panfletos a fotografias, passando por aparelhos de televisão e outros itens que remetem à história do DF.

A autarquia também aborda a coleta seletiva de forma lúdica, ao apresentar a peça teatral O Garizito, em cartaz desde 2022. Esse espetáculo é apresentado a alunos de escolas públicas do DF e conta a história de duas personagens que falam sobre a separação de resíduos. As escolas podem pedir a exibição da peça ao SLU pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (61) 3213-0153, ramal 100.

Em outra frente, o SLU recorre a cartões para incentivar a coleta seletiva correta. A campanha Cartão Verde chegou à 10ª fase em janeiro e aplicou 185 cartões, sendo 134 verdes, nove amarelos e 42 vermelhos em ruas e quadras de Águas Claras, Taguatinga e Noroeste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os árbitros da iniciativa são os garis da coleta, que, no momento do recolhimento dos resíduos, adesivam os contêineres e lixeiras de casas e condomínios. O objetivo é levar informação e orientação aos cidadãos diretamente onde está acontecendo o problema, ou seja, nas lixeiras e contêineres. Desde que a campanha foi lançada, em outubro de 2020, foram distribuídos 7.169 cartões – desses, 4.075 cartões verdes, 1.753 amarelos e 1.341 vermelhos.

Com informações da Agência Brasília