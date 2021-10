TCDF vai apreciar as Contas do Governo de 2020 nesta terça (19)

Com o enfrentamento ao coronavírus no ano passado, a análise técnica dos gastos públicos distritais no exercício vai ter um capítulo especial sobre as despesas relacionadas à pandemia de Covid-19

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) realizará Sessão Especial nesta terça-feira (19), às 17h, para apreciar as Contas do Governo do DF de 2020. A reunião será transmitida ao vivo pelo site www.tc.df.gov.br.

Com o enfrentamento ao coronavírus no ano passado, a análise técnica dos gastos públicos distritais no exercício vai ter um capítulo especial sobre as despesas relacionadas à pandemia de Covid-19. A avaliação engloba a aplicação da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que tratou da suspensão do pagamento de dívidas com a União; do aditamento de contratos que suspenderam o pagamento de operações de crédito internas; e do recebimento auxílio financeiro.