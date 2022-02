TCDF abre nova turma de curso que ensina como fazer denúncia, representação e consulta à Corte

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) abriu inscrições para a segunda turma do curso “Denúncia, representação e consulta ao TCDF: fundamentos e prática”, voltado aos servidores públicos distritais efetivos e comissionados.

A capacitação será realizada a distância pela Escola de Contas do TCDF no dia 22 de fevereiro, das 14h às 18h, e os interessados têm até o dia 21 de fevereiro para se inscrever, por meio do Sistema de Gestão Educacional (SIGED).

O objetivo é capacitar os gestores e agentes públicos em geral para que contribuam de maneira eficaz e efetiva para o exercício da ação fiscalizadora do Tribunal.

Em caso de dúvidas e informações, basta entrar em contato com a Escon pelo telefone (61)3314-2113 ou pelo e-mail [email protected]