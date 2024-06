TCB assume coordenação do Centro de Controle Operacional do transporte coletivo

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) delegou para a TCB (Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília) a coordenação do Centro de Controle Operacional (CCO) do transporte público do DF. A delegação, que está publicada na edição desta segunda-feira (17) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), é pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogada até que seja concluída a licitação para a escolha da empresa que vai assumir o serviço.

O CCO é um sistema eletrônico que vai oferecer dados necessários para a Semob aprimorar o monitoramento e a fiscalização do transporte coletivo. Será uma ferramenta a mais para que a Secretaria faça o controle da operação.

“O Centro de Controle Operacional é de grande importância para que o GDF possa manter a qualidade e eficiência do serviço de transporte público coletivo do DF, e está pronto para funcionar. Com isso, estamos nas tratativas necessárias para que o CCO entre em operação com o gerenciamento da TCB”, explicou o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

De acordo com o secretário, o CCO dispõe de equipamentos, dispositivos e softwares necessários à recepção dos dados transmitidos pelos coletivos do DF. A TCB vai monitorar as viagens, consolidar as informações e disponibilizar os dados para a equipe técnica e de fiscalização da Semob.

“Com esse trabalho, vamos modernizar a gestão da operação e aumentar a qualidade e a eficiência do sistema, inclusive com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para a prestação do serviço”, afirmou Zeno.

O secretário afirmou, ainda, que a implantação do CCO é um benefício para o usuário em razão da regularidade da operação e da pontualidade no cumprimento de horários. Segundo ele, o Centro de Controle Operacional vai permitir o acompanhamento minucioso da operação.

“Vamos acompanhar em tempo real o cumprimento das rotas e horários, realizar os cálculos de indicadores e isso vai permitir uma avaliação da qualidade do serviço”, explicou o secretário.

A delegação da Semob prevê os repasses financeiros necessários para que a TCB realize a operação do CCO. O valor total previsto para a cobertura das despesas é de R$ 4,2 milhões. Mesmo com a delegação, a Semob permanece como autoridade normativa e mantém o controle e a fiscalização sobre o sistema.

*Com informações da Agência Brasília