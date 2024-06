Ponte Honestino Guimarães é reforçada com novos cabos de protensão

Sob a supervisão da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), as obras de reforço na Ponte Honestino Guimarães continuam em andamento. Iniciadas em março, essas intervenções visam implementar novos cabos de protensão em paralelo aos já existentes, um esforço preventivo para garantir a longevidade e segurança da estrutura que já acumula 48 anos desde a inauguração.

A decisão de adicionar novos cabos foi tomada após constatação de uma perda de protensão natural ao longo da vida útil da ponte, fenômeno comum em construções desse tipo. A ação, que não resulta de rupturas ou falhas críticas, faz parte da manutenção regular da ponte.

A protensão utiliza o posicionamento de cabos de aço dentro da estrutura. Esses cabos são tracionados, dentro do limite elástico, por meio de macacos hidráulicos até atingir a força que foi determinada em projeto. Por fim, são travados em ancoragens. Quando são soltos, eles tendem a voltar para o seu estado relaxado. Desse modo, eles aplicam tensões internas na peça de concreto.

O trabalho de lançamento dos cabos de protensão começou após a finalização do reforço com mantas de fibra de carbono, realizado no início deste ano. As atividades não devem impactar o trânsito, pois são concentradas na parte interna da ponte. O monitoramento contínuo garante a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos usuários.

Uma equipe com mais de 30 funcionários está diretamente envolvida na operação. O contrato, no valor de R$ 17.939.100,56, inclui mão de obra especializada para garantir a qualidade e eficácia dos trabalhos.

Embora as obras atuais não interfiram no tráfego, há a expectativa de que, ao término do serviço, uma prova de carga seja realizada durante alguns momentos de um futuro fim de semana. De acordo com especialistas, esse teste é necessário para certificar os trabalhos segundo os novos padrões de carregamento dos órgãos responsáveis.

*Com informações da Agência Brasília