Taxa de desemprego se mantém estável no DF

Entre fevereiro de 2022 e o mesmo mês de 2023, a taxa de desemprego total se manteve estável (17% para 16,8%) no DF. É o que revela a Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal (PED-DF), elaborada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Apresentados na manhã desta terça-feira (28), esses dados indicam também que a taxa de participação (pessoas com 14 anos ou mais no mercado de trabalho) recuou 2,5 pontos percentuais (p.p.), ao passar de 64,7% para 62,2%.

A redução do número de desempregados se deu por conta do decréscimo da População Economicamente Ativa (PEA), registrando que 41 mil pessoas saíram do mercado de trabalho neste período. O nível de ocupação também teve retração (31 mil postos a menos). Esse comportamento foi observado em quase todos os setores analisados.

Comparação mensal

Em relação ao mês anterior (janeiro), a taxa de desemprego aumentou 1 ponto percentual (15,8% para 16,8%) da PEA. Esse crescimento é justificado pelo declínio da quantidade de ocupados (20 mil postos de trabalho), que ocorreu devido à redução dos postos de trabalho nos setores de serviços e construção.

Periferia Metropolitana de Brasília (PMB)

Na PMB, a taxa da População Economicamente Ativa foi de 21% em fevereiro de 2023. Já a taxa de participação, pouco variou no intervalo mensal deste ano (66,7% para 66,5%).

No mês de fevereiro, 502 mil pessoas estavam ocupadas na PMB, número 2,5% menor que o de janeiro. Assim como no DF, essa redução ocorreu por conta da retração no setor de serviços (-4,1% ou 12 mil).

Com informações da Agência Brasília