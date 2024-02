Taguatinga vai ganhar calçadas e estacionamento na QNG

Segundo o administrador de Taguatinga, Renato Andrade, a obra atende a um pedido da população para melhorar a trafegabilidade

Novas calçadas, meios-fios e estacionamento chegarão ao Setor QNG, em Taguatinga. O Governo do Distrito Federal (GDF), planeja melhorar a mobilidade da região, que abriga um centro de saúde, duas escolas públicas, condomínios e o Senac. A obra está na fase de colocação dos meios-fios, para que depois sejam feitas as calçadas e o estacionamento. Ao todo, serão 120 metros de calçadas e 36 novas vagas, construídas ao longo de 600 m².

Segundo o administrador de Taguatinga, Renato Andrade, a obra atende a um pedido da população para melhorar a trafegabilidade numa região movimentada da cidade. “Vamos dar mobilidade para as pessoas, já que ali é também uma pista de ligação para Vicente Pires”, atenta. “Essas calçadas serão de grande importância para os pedestres”.

O coordenador do Polo Oeste do GDF Presente, Elton Walcácer, dá mais detalhes: “A pavimentação será feita em concreto betuminoso usinado a quente [CBUQ], e depois o DER [Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal] vem fazer a imprimação. Logo vamos fazer as calçadas, assim que concluirmos a colocação dos meios-fios”.

Ainda em Taguatinga, o GDF pintou as estruturas de concreto da Praça do Bicalho e executou um trabalho de roçagem no local. “É uma pintura geral nas estruturas, uma reforma da praça”, resume Elton Walcácer.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasil