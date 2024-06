Taguatinga reúne 2 mil atletas na 2ª Meia Maratona

Na manhã deste domingo (9), Taguatinga foi palco da 2ª Meia Maratona, evento que faz parte da programação do aniversário de 66 anos da cidade. A largada ocorreu às 7h no Túnel Rei Pelé e contou com a participação de 2.000 atletas.

Os participantes competiram em percursos de 5 km, 10 km e 21 km. Todos os atletas receberam medalhas em reconhecimento à sua participação, e os três primeiros colocados das categorias feminina e adulta tiveram premiação em dinheiro.

“Nada melhor que comemorar os 66 anos da cidade com essa grande prova esportiva, proporcionando mais qualidade de vida e saúde”, declarou o administrador de Taguatinga, Renato Andrade.

Com informações da Agência Brasília