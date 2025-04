Taguatinga recebe ação de acolhimento a pessoas em situação de rua

A ação de acolhimento liderada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Casa Civil como parte do Plano de Ação para a Efetivação da Política Distrital para a População em Situação de Rua esteve, nesta quinta-feira (24), em Taguatinga.

Na região administrativa foram visitados três pontos, onde foram encontradas e atendidas duas pessoas e desconstituídas três estruturas precárias, com apoio de dois caminhões de entulho que encaminharam os materiais e inservíveis recolhidos para as unidades do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

Durante as abordagens, o GDF oferece diversos serviços em áreas como saúde, educação e assistência social, além de orientação sobre cuidados com animais domésticos e benefícios como deslocamento interestadual. Também é oferecido um auxílio excepcional de R$ 600 para aqueles sem condições de pagar aluguel. Vagas em abrigos, programas de qualificação profissional – como o RenovaDF – e o cadastro para unidades habitacionais também estão disponíveis.

Fazem parte das ações as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), Saúde (SES), Educação (SEE), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), Segurança Pública (SSP), Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e Justiça e Cidadania (Sejus), além de Novacap, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Conselho Tutelar.