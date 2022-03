Suspeitos de esfaquear jovem são presos

Segundo a PCDF, as investigações apontam que a dupla teria se irritado com a vítima durante uma negociação de drogas

Um homem e um adolescente foram presos suspeitos de esfaquear, na última terça-feira (1°), um jovem na Candangolândia. A prisão foi feita pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e ocorreu nesta quarta (02)

Durante a madrugada de terça, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) recebeu um chamado de um homem que havia sido esfaqueado diversas vezes próximo a sua casa. Os ferimentos foram nos braços, região dorsal, cabeça, região lombar e evisceração na região epigástrica. Durante a madrugada, ele passou por uma cirurgia e segue internado no Hospital de Base.

Segundo a PCDF, as investigações apontam que a dupla teria se irritado com a vítima durante uma negociação de drogas, dizendo que haviam sido enganados com uma quantidade menor de entorpecentes.

Revoltados, os dois saíram da cena e, após se armarem com uma faca, voltaram a casa da vítima e o atacaram. Na casa do adolescente apreendido, a arma do crime foi encontrada, além de 73 comprimidos de Rohypnol e uma porção de maconha.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I) e o homem à 11ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Após as providências de praxe, o suspeito, que irá responder pelos crimes de tentativa

de homicídio e corrupção de menores, foi recolhido à carceragem da PCDF e o menor, encaminhado ao NAI.