Vídeo: Homem apanha em bar e volta armado para se vingar

Um homem armado foi preso por tentativa de homicídio em Vicente Pires, na noite de terça-feira (1º). De acordo com informações, o detido foi espancado em um bar no local e voltou com a arma para matar o desafeto.

No local, as autoridades fizeram contato com o segurança do bar que informou que um cliente alcoolizado arrumou uma confusão com outras pessoas, com ameaças e agressões físicas. Após ser expulso, o homem teria entrado em um veículo prata, dizendo que voltaria para o bar.

Pouco tempo depois, o segurança entrou em contato com o comandante da viatura afirmando que o indivíduo voltou ao bar, armado e tentou efetuar três disparos três, no entanto, a arma teria falhado nas ocasiões.

A polícia militar encontrou o autor dos disparos com uma pistola Tauros com 29 munições intactas nas proximidades. O suspeito foi preso e conduzido á 8° DP.