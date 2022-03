Vídeo: CBMDF reverte PCR de criança em Taguatinga

O salvamento contou com a participação de aeronave e também de veículo terrestre

Uma criança foi resgatada de um afogamento pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na manhã desta quarta-feira (2). De acordo com informações da corporação, a criança teve uma parada cardiorrespiratória (PCR) revertida no local.

O salvamento contou com a participação de aeronave e também de veículo terrestre. Em breve mais informações.