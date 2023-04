Suspeito de assassinar chefe de gangue é preso em Planaltina

O suspeito, que já tinha passagens por tráfico de drogas, foi conduzido à 16ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada

No final da tarde de ontem, a equipe equipe do GTOP 34 da Polícia Militar do Distrito Federal recebeu informações sobre o paradeiro de um indivíduo procurado pela justiça por suspeita homicídio do chefe da “Gangue do Pombal”, ocorrido em março deste ano, no Buritis II. O suspeito estaria escondido em um endereço específico.

Em conjunto com o GTOP B, a equipe policial se dirigiu ao local indicado. O suspeito foi encontrado escondido e não ofereceu resistência. Os agentes o informaram sobre o mandado de prisão em aberto e questionaram sobre a arma de fogo. O homem então mostrou onde estava escondida a espingarda calibre .12 e também três cartuchos.

O suspeito, que já tinha passagens por tráfico de drogas, foi conduzido à 16ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada.