Suspeito confessou ter matado jovem e jogado seu corpo em cisterna

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), João Mendes Lima, o suspeito de matar Júnior Nascimento no dia 31 de maio com golpes de picareta e esconder seu corpo dentro de uma cisterna, confessou o crime após ser preso.

Ele estava escondido em uma pousada em Formosa-GO, a cerca de 100 quilômetros do local do assassinato. A polícia o achou no momento em que João aguardava atendimento em uma casa lotérica da região.

Aos policiais, João disse que cometeu o crime porque a Júnior, a vítima, quis manter relações sexuais com ele. O suspeito foi autuado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.