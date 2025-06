Subsecretaria de Mediação e Cultura de Paz da DPDF passa a funcionar no Fórum José Júlio Leal Fagundes

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) anunciou que, a partir desta segunda-feira (16), a Subsecretaria de Mediação e Cultura de Paz (Semed) passa a atender em novo endereço. A unidade agora funciona no Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco 4, 1º andar, situado na SMAS Trecho 4, lotes 6/4. O horário de atendimento permanece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, em dias úteis.

A Semed integra o Espaço Conciliar, inaugurado em abril de 2023 por meio de parceria entre a DPDF, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O local representa uma mudança significativa no modelo de atendimento jurisdicional, promovendo a cultura de paz e a mediação de conflitos. No espaço, defensores públicos, magistrados e promotores atuam de forma integrada para agilizar processos, desburocratizar a entrega de documentos e melhorar a experiência dos usuários.

Com a mudança da Semed para o novo endereço, permanece na 909 Norte apenas a unidade de Atendimentos Iniciais de Brasília, que continua funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Com informações da DPDF