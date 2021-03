Startup oferece curso de mecânica para mulheres

O objetivo da iniciativa é capacitar mulheres em áreas predominantes masculinas e incentivar a mudança de hábitos e pensamento

Mayra Dias

[email protected]

Lugar de mulher é onde ela quiser. Essa é a ideia que a Startup ‘Dona Meu Destino’ visa disseminar, através de seus projetos, para as mulheres da capital. Pensando nisso, em homenagem ao mês da Mulher, o Dona, como é chamado, juntamente com apoio do Grupo Mulheres do Brasil, vai realizar uma oficina de mecânica automotiva básica em Brasília. O objetivo da iniciativa é capacitar mulheres em áreas predominantes masculinas e incentivar a mudança de hábitos e pensamento.

“Eu tinha um carro já fazia alguns anos e sempre passei por vários perrengues. Em todas essas situações, eu recorria ao meu pai, pois eu entrava em pânico e não sabia identificar o que estava acontecendo”, relata Vittória Gabriela, empresária e idealizadora do grupo. Ela conta que, com o tempo, isso começou a te incomodar. “Sempre pedia ajuda para uma figura masculina e, ao conversar com algumas amigas e ver que elas sempre agiam da mesma forma que eu quando se viam em apuros, surgiu essa ideia”, revela.

Como explica Vittória, o Dona vai muito além de mecânica, é um movimento político. “É sobre independência, liberdade, sororidade e respeito. Se, antes, essa mulher não se sentia capaz de trocar um pneu e agora faz isso, ela desperta para outros assuntos, outras vontades”, observa.

Para a empresária, a maior gratificação é o retorno das alunas e a alegria em fazer algo que nunca se imaginaram fazendo. “É muito bom ver meninas vindo super felizes contar para a gente que calibrou um pneu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois que criei o Dona, tive acesso a muitas histórias e vi o tanto de mulheres que já foram enganadas em oficinas mecânicas”, ressalta. Segundo ela, ainda há muitos ruídos na relação entre condutoras e mecânicos, justamente devido à falta de informação e conhecimento na área. “Muitas alunas chegam na gente dizendo que foi depois de nos conhecerem que se interessaram pelo assunto”, acrescentou Vittória.

Mulheres do Brasil

Líder master do Comitê Social do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo DF, Luciana Moura explica ter se interessado em apoiar a startup devido a filosofia de autonomia feminina que a organização prega. “O Comitê Social do Grupo Mulheres do Brasil trabalha e apoia ações que possam melhorar as condições de vida das mulheres, e achamos que o slogan do curso de mecânica, ‘Lugar de Mulher é onde ela quiser, inclusive na direção’, dialoga com o propósito do Grupo Mulheres do Brasil”, declara Luciana.

A líder relembra ter tomado conhecimento do Dona devido ao feedback positivo de uma participante de edições passadas. Uma das participantes do comitê social fez o curso no Parque da Cidade e entendeu que o projeto tinha aderência com as ações do grupo, e decidiram integrar a ideia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aulas serão ministradas pela internet

“O nosso papel nesse momento é apoiar na divulgação, tendo em vista que o curso é on-line. Mas em ações presenciais poderemos participar de outras formas, inclusive levando o curso para regiões no DF que são atendidas por ações do Mulheres do Brasil”, salienta. O propósito do grupo liderado por Luciana é construir um Brasil melhor a partir do protagonismo feminino, dessa forma, além do Donas Meu Destino, o Mulheres do Brasil fazem e apoiam inúmeras ações para que isso aconteça, se tornando algo relevante ou impactante para a vida dessas personagens.

O Dona, que existe desde 2019, estará indo, neste mês de março, para sua terceira edição. “Com o passar dos anos o público só cresceu. Em 2019 tivemos 150 participantes, em 2020 foram 600”, expõe Vittória. A empresária explica que a iniciativa conta com alunos do curso de engenharia da Universidade de Brasília (UnB) para darem as oficinas.

Esse ano, no entanto, por conta da pandemia, o evento será realizado no formato online, totalmente gratuito e para todo o país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Embora tire a experiência de praticar o que está sendo ensinado, como trocar pneu, o curso on-line permite que mulheres de todos os estados brasileiros participem”, avalia Luciana.

As oficinas serão realizadas no dia 14 de março, às 10h, e as inscrições podem ser feitas pelo Instagram do Dona (@donameudestino) ou pelo Whatsapp (62) 98273 – 1114.