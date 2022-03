Startup brasiliense disponibilizará 5 mil vagas gratuitas para acessos a conteúdos exclusivos

Objetivo é democratizar acessos a conteúdos educativos na área da nutrição, oferecendo um caminho de aprendizagem personalizado de acordo com os interesses de cada pessoa

A partir de abril, a Science Play – startup brasiliense de mais de 2 mil conteúdos compartilhados para profissionais da área da saúde -, disponibilizará 5 mil vagas gratuitas para serem usadas por um ano, para estudantes de nutrição, devidamente matriculados em faculdades e universidades de todo o Brasil. O intuito é iniciar a preparação da base profissional a qual o estudante que está na faculdade comece a ter acesso direto ao mercado de trabalho.

A ideia da plataforma é complementar o conhecimento de estudantes e recém-formados nas áreas de nutrição, nutrologia, endocrinologia, medicina esportiva e medicina integrativa, sem custos. “Ajudamos profissionais da área da saúde que precisam se capacitar e acrescentar conhecimento ao seu atendimento clínico”, explica um dos sócios, Brunno Falcão, ao lançar o projeto.

A plataforma, criada pelos sócios Brunno Falcão e Wesley Araújo, quer democratizar acessos a conteúdos educativos na área da saúde, oferecendo para os alunos um caminho de aprendizagem personalizado de acordo com os interesses de cada um. O intuito é publicar informações como vídeos, palestras de grandes congressos, tradução de artigos científicos, conteúdos nacionais e internacionais. Apesar da plataforma ser aberta, há também a possibilidade de conteúdos exclusivos, para quem opta em fazer a assinatura anual. Os assinantes recebem uma playlist de cursos, palestras, vídeos curtos, documentários e pesquisas selecionadas por profissionais contratados pela startup, e ficam ao alcance a todo momento, inclusive pelo celular.

Prestes a completar 5 anos no mês que vem, a plataforma já se tornou referência no setor e hoje alcança mais de 95 países ao redor do globo com um faturamento de mais de R$ 5 milhões desde a sua abertura. Brunno explica que as expectativas são gigantes. “Estamos falando de qualidade do produto e, portanto, não vemos no mercado um conteúdo tão rico quanto o que oferecemos. Nos tornamos uma espécie de comunidade para os profissionais da saúde, que possibilita encontros exclusivos para quem faz parte do nosso ecossistema”.

A startup de conteúdo que partiu inicialmente de um investimento de R$ 150 mil, hoje vale R$ 14 milhões e é um dos cases nacionais de sucesso de quem investiu em saúde, tecnologia e inovação de uma só vez. “Vamos continuar crescendo e oferecendo o melhor para nossos clientes”, comemora. Com 4 mil clientes e 15 mil acessos por mês, os empreendedores carregam uma enorme bagagem de experiência em participações em congressos internacionais, como o American College of Sports Medicine (2019); Web Summit (2018 a 2020); Congresso Europeu de Nutrição Funcional (2018); além dos eventos nacionais: Health Tech Startse; Edtech Meetup Brasília e Innova Summit”.