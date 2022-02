Startup analisa prova do PAS 3

A partir de agora, os alunos que fizeram a prova só podem cruzar os dedos e aguardar o resultado para saber se conseguiram aprovação para entrar na Universidade de Brasília (UnB)

A terceira e última etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2019-2021 aconteceu no último domingo (30) e contou com a participação de 11.243 estudantes, que disputaram 4.232 vagas. A partir de agora, os alunos que fizeram a prova só podem cruzar os dedos e aguardar o resultado para saber se conseguiram aprovação para entrar na Universidade de Brasília (UnB).

A CEO da startup PAS Digital, Gabriela Bechepeche, reuniu a equipe da plataforma para analisar a prova. Ela lembrou que o uso de calculadora não foi permitido, assim como em 2020, quando aconteceu o último certame. Antes da pandemia o acessório era liberado. “Apesar de não terem fornecido calculadora, quase 60% das questões da prova eram de humanas. Além disso, muitas questões de exatas eram teóricas”, comentou a CEO ao apresentar o gráfico abaixo:

Para Gabriela, o tema da redação “O homem e a degradação ambiental: quem é o homem que destrói o planeta e por quais motivos ele o destrói? E quem é o homem vitimado pela degradação?” causou surpresa, pois o texto cobrado foi dissertativo-argumentativo. “Geralmente são mais subjetivos e não possuem relação com questões voltadas para a atualidade. Esse ano fugiu completamente do padrão. Vimos também itens da prova que cobraram aspectos de atualidades, mas isso já era esperado, por se tratar do PAS 3”, disse a CEO.

Outro ponto destacado por Bechepeche, se refere a quantidade de itens relacionados às obras. “Caíram em peso. Isso significa que 25% da prova cobrou obras. A parte de exatas estava coerente com as últimas aplicações do PAS e a maioria dos conteúdos seguiu o padrão das últimas provas. Esse é um ponto que costumamos reforçar bastante para os estudantes que utilizam o PAS Digital: é importante focar o estudo nos conteúdos mais recorrentes e nas obras”, ressaltou Gabriela.

Já os itens da área de exatas foram bem distribuídos entre matemática, física, química e biologia. A prova também contou com um número razoável de questões de história e interpretação. A CEO esclarece que um item é considerado como sendo de “Obra” quando o estudo desta terá sido suficiente para responder o item. “Um item desse tipo pode ser classificado, também, como de literatura, artes, história, dentre outras matérias. No entanto, optamos por classificação única, para fins de análise”, conforme o gráfico abaixo, enfatiza Gabriela.