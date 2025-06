StartBSB e Assespro-DF promovem encontro para fortalecer ecossistema de inovação no DF

O meetup do Programa StartBSB, realizado na última quarta-feira (11), celebrou a inauguração da nova sede da Assespro-DF e reuniu startups, agentes públicos e representantes de instituições do setor de inovação. O evento, promovido com apoio da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação do Distrito Federal (Assespro-DF), teve como foco a geração de conexões estratégicas e o fortalecimento do ecossistema empreendedor local.

A iniciativa foi coordenada pelas instituições responsáveis pelos três eixos do StartBSB — Finatec, Instituto MultipliCidades e Cotidiano Aceleradora — e contou com fomento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), por meio de editais voltados à promoção do empreendedorismo inovador.

Durante a programação, a Superintendente Científica, Tecnológica e de Inovação da FAPDF (SUCTI), Renata Vianna, destacou as oportunidades de apoio oferecidas pela fundação. “Eventos como esse são fundamentais para consolidar uma rede de inovação colaborativa, que valorize as startups em todas as fases e incentive a construção de soluções tecnológicas com impacto social e econômico para o DF”, afirmou.

Mais do que uma confraternização institucional, o encontro serviu como ambiente fértil para a formação de parcerias, mentorias e novos negócios. A aproximação entre o StartBSB e a Assespro-DF reforça a missão de transformar Brasília em um polo de inovação e empreendedorismo tecnológico.

Sobre o programa

O Programa StartBSB busca fomentar o empreendedorismo inovador no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE), com um investimento total de R$ 41 milhões ao longo de três anos. Estruturado em três fases — Ideação (Finatec), Incubação (Instituto MultipliCidades) e Aceleração (Cotidiano Aceleradora) —, o programa oferece até R$ 200 mil em recursos por projeto, além de bolsas, capacitações, mentorias e suporte técnico especializado. As primeiras 100 startups já iniciaram suas atividades.