SSP-DF orientou a PM sobre os atos antidemocráticos na sexta (6)

A SSP-DF deu instruções para que a segurança fosse cumprida, começando pelo monitoramento das rodovias federais e distritais

Em documento obtido pelo Jornal de Brasília, foi possível ver que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal protocolou na sexta-feira (6) um documento endereçado para a PMDF, a PCDF, o CBMDF e outros, informando que houve chamamento nas redes socias para uma manifestação pública entre os dias 7 e 9 de janeiro.

“As informações do presente protocolo foram obtidas com base em levantamento de inteligência e divulgação em redes sociais”, mostrou o documento. Nenhum ato público foi cadastrado na Gerência de Eventos.

Ainda no documento, a SSP-DF deu instruções para que a segurança fosse cumprida, começando pelo monitoramento das rodovias federais e distritais para acionamento de perímetros de segurança.

Além disso, o fechamento da Esplanada e do trânsito de veículos no local, desde a via S1, na altura da Alça Leste, até a via L4 Norte, impedindo o acesso às vias N1 e S1, também estava previsto. O acesso dos criminosos à Praça dos Três Poderes estava proibido, assim como transitar na área central de Brasília.

Segundo especialistas em segurança pública, os três principais erros que levaram às invasões foram os alertas subestimados, a demora para mobilizar tropas e a tolerância com o acampamento bolsonarista.