SSP/DF conscientiza comerciantes sobre som alto e venda de bebida a menores de 18

Campanha trata ainda de questões relacionadas a regras de segurança, horário de funcionamento entre outras demandas da sociedade

Como parte da programação da Cidade da Segurança (CSP), que ocorre na região de Sobradinho até o próximo domingo (8) com serviços e policiamento qualificado, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF) promove reuniões com donos de bares, quiosques e distribuidoras de bebidas. O objetivo é sensibilizá-los sobre a importância do cumprimento da legislação que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, horário de funcionamento de bares e aglomeração de pessoas em depósitos de bebidas.

O encontro ocorre nesta terça-feira (3), às 14h30, no auditório da administração de Sobradinho. Com isso, espera-se prevenir crimes nas imediações desses estabelecimentos.

“Estabelecer este canal de diálogo é de extrema importância para implementação desta prática. Esta reunião é fundamental para que possamos tirar as dúvidas dos comerciantes, entender suas demandas e, ainda, orientá-los sobre a importância de se respeitar as leis e as normas de boa convivência”, explica o secretário de Segurança Pública, delegado Júlio Danilo. “O cumprimento das leis, especialmente daquelas relacionadas à venda de bebidas alcoólicas, som alto, som automotivo e horário de funcionamento dos estabelecimentos são essenciais para organização e para a melhoria da qualidade de vida na cidade”, completa.

Outra pauta debatida foi o horário de funcionamento dos estabelecimentos, além da emissão de som dentro do limite máximo estabelecido por lei e normas de segurança. Os dados estatísticos da região também foram apresentados aos participantes. Os donos dos estabelecimentos comerciais receberam o certificado de estabelecimento responsável durante a reunião, assim como uma pasta contendo toda a legislação sobre o assunto.

“A Cidade da Segurança Pública é um projeto bastante relevante e que promove grande aproximação dos profissionais da segurança pública com a comunidade. Estamos com um cronograma intenso de oferta de serviços, atividades e reuniões com os moradores de Sobradinho. Esperamos contar com a participação de todos”, afirma o subsecretário de Prevenção à Criminalidade, da SSP/DF, Sávio Ferreira.

Para abordar os diversos assuntos, foram convidados profissionais das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, Instituto Brasília Ambiental – IBRAM e DF Legal e da própria SSP/DF.

“Essa é uma ação importante de prevenção à criminalidade e uma oportunidade de apresentar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela SSP à comunidade, além de propor uma atuação conjunta no enfrentamento à criminalidade”, finaliza a coordenadora de Políticas Sociais, Marina Fernandes.