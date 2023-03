SPRF-DF promove treinamento de autoproteção feminina

Durante o treinamento, foram ministrados os princípios da autoproteção, com orientações específicas para se evitar o perigo

Nos dias 15 e 16 de março, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no DF promoveu um treinamento de autoproteção feminina, voltado para as servidoras da RFB com porte de arma.

Foram ministrados os princípios da autoproteção, com orientações específicas para se evitar o perigo. Também foram apresentados os diferentes tipos de coldre e seu uso velado.

As servidoras realizaram as técnicas de saque velado, tiro tático e exercícios de defesa pessoal, incluindo a retenção e contraretenção de armamento (situações em que ameaçam tomar o armamento da servidora).

A auditora-fiscal Maria Laís do Socorro Chaves, chefe da DIREO/COREP e responsável pela condução dos treinamentos de tiro da RFB, afirmou que o evento demonstrou o quanto é importante haver um preparo específico para mulheres, e que buscará uma forma de implementar algo semelhante para as servidoras da RFB.

Vanessa Martins Félix e Maria Priscila Furtado, agentes da PRF, foram as instrutoras responsáveis pelo treinamento das mulheres.