Sorteados no Nota Legal devem indicar dados para resgate

Informações sobre as contas bancárias nas quais serão depositados os prêmios podem ser enviadas até 22 de junho de 2022

Para receber os prêmios em dinheiro do último sorteio do Nota Legal, realizado no dia 24, os ganhadores já podem informar os dados bancários. As indicações dos dados podem ser enviadas até o dia 22 de junho de 2022.

Para saber se foram contemplados ou não, os participantes do programa podem acessar o site notalegal.df.gov.br. A Secretaria de Economia (Seec) também enviou e-mail para todos os ganhadores ainda no dia 24.

Esta foi a segunda edição do sorteio do Nota Legal em 2021. O sorteio foi realizado na véspera de Natal e distribuiu R$3 milhões aos participantes cadastrados, que realizaram compras e colocaram o CPF na nota. Os contemplados receberão prêmios entre R$ 100 e R$ 500 mil. Ao todo, foram 12.600 bilhetes sorteados.

A Seec efetuará os pagamentos à medida que forem feitas as indicações bancárias pelos ganhadores. No site do programa, os sorteados devem indicar os dados de conta corrente ou poupança para receber os prêmios em dinheiro.

Os depósitos serão divididos em três etapas. O primeiro lote destina-se a resgates solicitados até 20 de janeiro de 2022. Já o segundo lote abrange indicações feitas de 21 de janeiro a 31 de março de 2022. Por fim, o terceiro

e último lote contempla as pessoas que forneceram os dados entre 1º de abril e 22 de junho de 2022.

Maior procura

Os estabelecimentos com maior número de sorteados nesta edição foram supermercados e farmácias. Por sua vez, as regiões administrativas com maior número de ganhadores foram também as que mais emitem documentos fiscais com CPF na nota: Plano Piloto e Águas Claras.

O maior prêmio do segundo sorteio do Nota Legal de 2021, no valor de R$ 500 mil, saiu para uma nota de R$ 87,85 solicitada por um morador da Asa Norte, em uma compra na loja Brazilian Ice Cream, na Rua 7 Norte, de Águas Claras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros dois sorteados receberão, cada um, o segundo maior prêmio, de R$ 200 mil. Os contemplados são um morador da Asa Norte que fez uma compra de R$ 49,99 na loja C&A do ParkShopping e um morador do Guará II gastou R$ 13,16 no supermercado Veneza, da QE 15.

Mais de 900 mil consumidores participaram do segundo sorteio do Nota Legal de 2021. Esse total representa um aumento de 9,6% em relação ao sorteio anterior. Já a emissão de bilhetes registrou um aumento de 16%. Para esta edição, foram gerados 48 milhões de bilhetes – 7 milhões a mais do que no primeiro sorteio de 2021.

*Com informações da Agência Brasília