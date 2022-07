Solidariedade ofializa apoio à reeleição de Ibaneis Rocha

Até o momento, as siglas que estão apoiando Ibaneis são o MDB, PL, Republicanos, PTB, Agir 36, PROS e, agora, o Solidariedade

O Solidariedade oficializou, nesta quinta-feira (28), o apoio à reeleição do pré-candidato Ibaneis Rocha (MDB).

O apoio foi declarado na Câmara dos Deputados, com a presença de Ibaneis, da deputada federal Celina Leão (PP) e Flávia Arruda (PL), respectivamente candidatas à vice-governadora e a senadora na chapa de Ibaneis Rocha, e do deputado federal Lucas Vergílio (Solidariedade-GO).

Até o momento, as siglas que estão apoiando Ibaneis são o MDB, PL, Republicanos, PTB, Agir 36, PROS e, agora, o Solidariedade.

A chegada do partido foi comemorada pelo atual governador. “Para nós é um apoio muito importante. O Solidariedade é um partido que está bem constituído aqui no DF, já tem a sua nominata, fizeram a sua convenção, tem 9 candidatos a deputado federal e 25 a deputado distrital e tem uma outra coisa que é muito importante para nós que é a força que o partido tem no Entorno, que vai unir esse momento em torno dessas candidaturas, tanto a nossa como a do Lucas Vergílio no estado do Goiás. Estamos muito felizes aqui, temos certeza que essa parceria vai nos ajudar a eleger a nossa chapa”, disse o pré-candidato.

No DF, existem ao menos 2,2 milhões de eleitores, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2022, as eleições estão marcadas para 2 de outubro (1º turno) e 30 de outubro (2º turno).