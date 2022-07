Solenidade celebra formação de 735 novos policiais no DF

Em Solenidade de formatura no Estádio Nacional Mané Garrincha, a cerimônia contou com autoridades da Segurança Pública e dos poderes Executivo e Legislativo, entre outras figuras políticas

Na noite desta quinta-feira (30), 735 novos militares completaram o Curso de Formação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Em Solenidade de formatura no Estádio Nacional Mané Garrincha, a cerimônia contou com autoridades da Segurança Pública e dos poderes Executivo e Legislativo, entre outras figuras políticas.

Entre eles, o governador do DF, Ibaneis Rocha, o vice mandatário, Paco Britto, o deputado distrital João Hermeto, as deputadas federais Flávia Arruda e Celina Leão, e o Comandante Geral da PMDF, Coronel Fábio Augusto. Familiares dos novos formandos compuseram a plateia na arquibancada, ao lado de uma grande bandeira do Brasil, estendida ao centro.

Foto: Vítor Mendonça

“Orgulho de ser PMDF”, bradaram os 735 militares, que ensaiaram durante quase todo o mês de junho para a solenidade. Ao final da cerimônia, os novos policiais jogaram os quepes para o alto, em comemoração. Houve choro de alegria, abraços calorosos entre os formandos, flexões coordenadas e canções entoadas, que foram aprendidas durante o curso.

Fotos: Vítor Mendonça

Foram pouco mais de seis meses de preparação para se tornarem policiais militares, aprendendo sobre a corporação, defesa pessoal, passando por treinamentos físicos e de tiro, entre outros.