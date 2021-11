Sol Nascente ganha primeira creche pública

Ibaneis lembrou, em pronunciamento, todo o esforço da gestão para colocar as crianças nas unidades escolares do DF

Nesta sexta-feira (12), a região do Sol Nascente ganhou a sua primeira creche pública: O Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Jandaia, onde serão atendidas 188 crianças de até três anos em período integral. A obra teve investimento de R$ 3,75 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF).

Trata-se de mais um equipamento público entregue pelo GDF em uma cidade repleta de obras de infraestrutura como pavimentação, rede de esgoto e que teve um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) inaugurado em agosto.

O governador do DF Ibaneis Rocha (MDB) lembrou, em pronunciamento, todo o esforço da gestão para colocar as crianças nas unidades escolares do DF. “Quando assumi em 2019, tínhamos 22 mil crianças nas filas para entrar numa creche e hoje diminuímos pela metade esse déficit. E faremos mais e mais”, adiantou.

Ibaneis destacou que a escolinha será um auxílio também para mães de família. “Elas passam a ter oportunidade e tranquilidade para adquirir um emprego, buscar o sustento da família. Muitas não têm com quem deixar os filhos”, ressaltou o governador.

Mães como a desempregada Mariá Nascimento, 21 anos, mãe do recém-nascido Heitor. Apesar de ele ter apenas dez dias de vida, a moça diz que já quer vê-lo dentro de alguns meses no novo Cepi. “Já estamos aí na lista de espera para que logo possamos matricular ele. Daí, posso procurar emprego e ele ficar aqui na creche”, contou. “No Pôr do Sol, as famílias são mais carentes, mas essa é uma chance de dar uma boa educação aos nossos filhos”, completou.

Na avaliação da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, a unidade será fundamental para a comunidade do Pôr do Sol. “O governo está colocando escolas, creches em todos os lugares, principalmente os locais que mais precisam de assistência. E seguiremos em frente para fazer mais obras para atender a população do DF”, disse.

“É um dia de muita alegria para nossa cidade. Apesar das dificuldades da pandemia, o governador Ibaneis tem trazido a cada dia mais melhorias para nossa comunidade”, destacou o administrador regional, Cláudio Ferreira.

Matrículas começam na semana que vem

O Cepi foi erguido na entrequadra 500/700 e possui dez salas de aula, lactário e sala de amamentação, pátio coberto, áreas de recreação com parquinho, cozinha, refeitório, salas de coordenação e de professores, guarita e paraciclos.

Segundo Rainier Gomes, coordenador da entidade mantenedora do Cepi Jandaia, as aulas começam ainda em novembro. Os pais serão convocados para efetuar a matrícula a partir de terça-feira (16). O material pedagógico e a alimentação já foram adquiridos para o funcionamento da unidade.

Mais de 27 mil crianças matriculadas

Desde 2019, a atual gestão já construiu sete creches, incluindo a inaugurada nesta sexta, e investiu quase R$ 10 milhões no Cartão Creche, que é um meio eletrônico disponibilizado pelo governo para que o pagamento mensal a uma instituição escolar privada seja realizado pelo responsável legal da criança através do cartão magnético.

Até o momento, mais de 27 mil crianças da faixa etária até três anos estão matriculadas junto à Secretaria de Educação em 45 unidades geridas pela rede pública e em outras 63 entidades parceiras.

