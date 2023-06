Sociedade civil faz sugestões para aprimorar oficinas do Pdot

Comitê de Gestão Participativa deu contribuições ao planejamento dos eventos

O Comitê de Gestão Participativa (CGP), formado por representantes da sociedade civil organizada e do Governo do Distrito Federal (GDF), fez sugestões para aprimorar a execução das oficinas participativas realizadas até o momento com a população. Os eventos para discutir a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) começaram em maio e seguem até dezembro.

As considerações foram feitas durante a reunião ordinária do CGP, promovida na noite de quarta-feira (28), no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). Na ocasião, a equipe da pasta fez um breve resumo sobre as nove oficinas feitas até agora, com um panorama das dinâmicas elaboradas com a população em cada encontro.

“Desde a primeira [reunião], conseguimos identificar vários pontos para fazer ajustes. Acredito que em termos de execução das dinâmicas, foram satisfatórias”, disse o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh, Mário Pacheco. “Vimos que há pessoas mobilizadas, o que mostrou um aproveitamento muito bom. Tem sido interessante a forma como a população participa, apresentando questionamentos e propondo”, ressaltou.

Entre as sugestões, o CGP destacou a importância de aproveitar melhor o tempo com menos detalhes técnicos e mais informações objetivas sobre cada região onde é feita a oficina, com dados sobre demografia, taxa de emprego e renda dos locais, por exemplo.

“São informações que alimentam e estimulam o debate, que ao serem socializadas, ajudam na discussão. Principalmente dados sobre uso e ocupação do solo, como o que pode e o que não pode em cada local”, comentou o representante do movimento Andar a Pé, Benny Schvarsberg.

O uso de mais imagens das regiões administrativas e pontos de referência nos mapas utilizados nas dinâmicas de grupo foram outros pontos abordados pelo CGP para facilitar a compreensão de quem participa dos eventos. “Isso é bom, porque as pessoas podem se localizar mais rápido. Mas achei muito positivo usar os mapas. A população se sente parte do debate”, elogiou Betúlia Souto, representante do Instituto Sálvia Terra.

Entre as sugestões que os integrantes do comitê incluíram, estão a presença de representantes de órgãos do GDF nas oficinas para servirem como interlocutores dos assuntos discutidos pela população; fortalecimento da divulgação sobre as reuniões livres, onde as pessoas podem se reunir entre si para discutir os assuntos relacionados ao Pdot; utilização de vídeos com uma linguagem mais simples explicando o Plano Diretor; entre outras considerações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Seduh se comprometeu a analisar todas as sugestões apresentadas e implementar o que for possível. “Levaremos todas as considerações aqui expostas à nossa equipe técnica e buscaremos incorporar o que for possível já na próxima oficina participativa, que será realizada no Núcleo Bandeirante, em 4 de julho”, anunciou Mário Pacheco.

Os integrantes do CGP voltarão a se reunir no dia 26 de julho, às 14h30, na sede da Seduh, para continuar avaliando as próximas oficinas participativas do Pdot.