Sobradinho recebe Cerrado Tech 2025 com programação gratuita de tecnologia e inovação

Sobradinho entra no mapa da inovação do Distrito Federal com a realização do Cerrado Tech 2025, festival gratuito que ocorre entre os dias 5 e 7 de dezembro no estacionamento do Estádio Augustinho Lima. O evento combina tecnologia, ciência, empreendedorismo e experiências imersivas para todas as idades, oferecendo palestras, oficinas práticas, desafios e atrações interativas.

Um dos destaques é a presença do divulgador científico Sérgio Sacani, criador do Space Today (@spacetoday), que participará dos três dias do festival com palestras sobre astronomia, exploração espacial e curiosidades do universo. Entre as atrações estão o Planetário 360°, Arena Gamer, hackathon com mentoria especializada, escape room interativo, oficinas de robótica, programação, inteligência artificial e atividades voltadas à economia circular e sustentabilidade. A expectativa é receber até 3 mil participantes ao longo do evento, fortalecendo o ecossistema de inovação do DF.

Hackathon Cerrado Tech

O Hackathon Cerrado Tech reunirá jovens talentos, estudantes, programadores e entusiastas da inovação para resolver cinco grandes desafios relacionados ao futuro do Distrito Federal, como sustentabilidade no Cerrado, inclusão digital, cidades inteligentes, educação do futuro e proteção de dados. Durante os três dias, os participantes terão mentorias especializadas e suporte técnico para transformar ideias em protótipos funcionais. Os três melhores projetos serão premiados com R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1 mil.

Programação do evento (5 a 7/12, das 14h às 19h)

Atividades fixas incluem Planetário 360°, simuladores, realidade virtual, Arena Gamer, laboratórios, oficinas, estações de sustentabilidade e economia circular. Cada dia terá destaques específicos:

05/12 – sexta-feira (Abertura)

14h: Palestras sobre tecnologia, mulheres na ciência e empreendedorismo digital

14h30: Workshops de programação, design de games e criação de conteúdo digital

16h: Bate-papo com Sérgio Sacani (@spacetoday)

Abertura do Hackathon

06/12 – sábado

14h30: Workshops de robótica, inteligência artificial, web design, carreira em TI e games/metaverso

16h30: Bate-papo com Sérgio Sacani

Desenvolvimento de projetos do Hackathon

07/12 – domingo (Encerramento)

14h30: Workshops de criatividade digital com IA, games e economia circular

16h30: Bate-papo com Sérgio Sacani

Demonstrações científicas, startups, oportunidades no DF e final do Hackathon com premiação

Informações

Cerrado Tech 2025

Data: 5, 6 e 7 de dezembro

Horário: 14h às 19h

Local: Estacionamento do Estádio Augustinho Lima – Sobradinho/DF

Entrada: gratuita, com doação de 1 kg de alimento por dia

Ingressos: retirada via Sympla

Instagram oficial: @cerradotech.oficial

Presença confirmada: Sérgio Sacani (@spacetoday)