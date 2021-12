Sobradinho II passa a contar com café da manhã a R$ 0,50

Uma refeição vendida pelos restaurantes comunitários custa, em média, R$ 7,17 – mas, para o usuário, sai por apenas R$ 1

Os moradores de Sobradinho já vão poder tomar café da manhã no restaurante comunitário da cidade a partir desta quarta-feira (22). A unidade passa a servir a refeição matinal ao custo de R$ 0,50, além do tradicional almoço a R$ 1.

Assim, o Distrito Federal passa a ter oito restaurantes comunitários com venda de café da manhã: Paranoá, Brazlândia, Samambaia, Estrutural, Sol Nascente, Ceilândia, Itapoã e Sobradinho II. No cardápio, sempre um carboidrato, como pão com margarina, bolo, cuscuz ou pão de queijo; uma bebida, geralmente café e leite; e uma fruta fresca, como maçã, banana.

A secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, ressalta: “A nossa prioridade é fortalecer, cada vez mais, a rede de proteção social nas áreas mais vulneráveis do DF. Estamos finalizando o ano com a oferta do café da manhã em oito restaurantes comunitários, um grande avanço na política de segurança alimentar e nutricional para a população do DF”, ressalta a gestora. “É o pai ou uma mãe de família tendo a certeza de que terá o seu pão e seu leite garantidos antes de iniciar o dia de trabalho.”

Uma refeição vendida pelos restaurantes comunitários custa, em média, R$ 7,17 – mas, para o usuário, sai por apenas R$ 1, enquanto o Governo do Distrito Federal (GDF) complementa esse valor com R$ 6,17. “A meta é que todas as nossas unidades passem a servir a primeira refeição do dia, e isso está sendo feito de forma gradual em razão dos contratos que ainda estão em vigência.”

O serviço de café da manhã estará disponível na unidade de Sobradinho II das 7h às 8h30. E, para o primeiro dia do serviço, a comunidade poderá saborear um cuscuz com ovo, suco, leite, café e maçã.

Adequação

Desde o dia 10 de dezembro, o Restaurante Comunitário de Sobradinho II ficou fechado para iniciar a adaptação à oferta do café da manhã. A suspensão temporária no funcionamento foi necessária para a troca dos equipamentos e possíveis ajustes no espaço e nas instalações.

O DF conta, atualmente, com 14 restaurantes comunitários, que comercializam refeições adequadas e saudáveis a preços acessíveis. Neste ano, a unidade de Sobradinho serviu cerca de 334 mil almoços, com uma média de 2 mil refeições diariamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Preparadas por funcionários das empresas contratadas, as refeições são planejadas e monitoradas por uma equipe técnica composta por nutricionistas servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) para garantir a qualidade e o sabor da alimentação servida, evitando, assim, o desperdício de alimentos.

Endereços dos restaurantes:

Brazlândia: Quadra 36 – Área Especial nº 1 – Vila São José

Ceilândia: QNM 1 – Bloco 01 – Lote 01 – Ceilândia Centro

Estrutural: Quadra 14 – Área Especial – Vila Estrutural

Gama: Setor Central – Área Especial – Complexo Esportivo do Gama – Estádio Bezerrão

Itapoã: Quadra 61 – Área Especial, entre os conjuntos D/E – Condomínio Del Lago

Paranoá: Quadra 2 – Lote A – Feira Livre – Área Especial

Planaltina: Setor Recreativo e Cultural – Módulo Esportivo – Via WL 1

Recando das Emas: Quadra 1 – Lote 1 – Centro Urbano

Riacho Fundo II: Quadra 10 – Conjunto 1 – Lote 1

Samambaia: ADE/S – Conjunto 15 – Lotes 1/2, às margens da BR-060

Santa Maria: Av. Alagados, Área Central. junto ao prédio da administração regional

São Sebastião: Centro de Múltiplas Atividades – Lote 2, próximo à administração regional

Sobradinho: AR 13 – Área Especial 8 – Quadra 3 – Setor Administrativo.

O almoço é servido de segunda-feira a sábado, das 11h às 14h. Pessoas em situação de rua atendidas pelo Serviço de Abordagem Social da Sedes têm acesso gratuito às refeições.

Com informações da Agência Brasília