Sobradinho II e Jardim Botânico ficam sem energia nesta sexta (9)

Nesta sexta-feira (9), uma manutenção de rede vai provocar o desligamento temporário de energia em endereços de Sobradinho II, das 9h30 às 16h30. Serão afetados o Engenho Velho (quadras 2, 7 e 8), as DFs 007 (km 12), 150 (Conjunto C, km 12, 15 e 18, Quadra 7 e Rua Palmeiras), 205 (km 5), além da Quadra 6, Bananal, conjuntos B, F2, Casa 71, lotes 16-B, 7, 13 e 14 e Vila Fercal (Chácara 10, km 12, quadras 5 e 6).

No Jardim Botânico também haverá desligamento, das 9h às 16h, para construção de rede. Ficam sem energia as seguintes localidades: Condomínio Verde, Asa de Funcionário, casas 8, 14, Guarita, km 7, lotes 2, 4, 4-A, 4-B, 5, 6, 7, 9, 15 e 22; ruas Acácias, Angelim, Aracá, Aroeira, Azaleia, Bálsamo, Bouganville, Bromélias, Buritis, Cajueiros, Caliandra, Cedro, Coqueiros, da Feira, da Mata, da Ponte, do Lago, dos Ipês, dos Pequis, Eucalipto, Flamboyant, Feijó, Imbuías, Itaúbas, Jacarandá, Jatobá, Jequiti, Mirante, Paineiras, Pau Brasil, Quaresmeira, Sibipuruna e Sucupira.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília