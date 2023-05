A linha 518.2 vai operar com oito viagens diárias, de segunda a sexta-feira, com saída do Terminal de Sobradinho II

Duas novas linhas que ligam diretamente Sobradinho e Varjão ao Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) começarão a circular na próxima segunda-feira (15).

A 518.2 fará o trajeto entre Sobradinho II e a UnB via Esplanada dos Ministérios, e a 136.4 conectará o Varjão à UnB passando pela L2 Sul/Norte e Terminal da Asa Sul.

A linha 518.2 vai operar com oito viagens diárias, de segunda a sexta-feira, com saída do Terminal de Sobradinho II às 5h23, 5h45, 6h07,6h29, 6h51, 7h14, 7h55 e 8h26. Já a 136.4 fará duas viagens, também em dias úteis, partindo do Terminal da Asa Sul às 21h40 e às 22h30, para atender os estudantes do período noturno na volta para casa.

O subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus, esclarece que a implantação dos novos serviços foi viabilizada pela secretaria a partir de solicitações apresentadas em audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). “Ouvimos os pedidos apresentados na Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, analisamos e estamos criando linhas de ônibus que atendem estudantes da UnB”, afirma.

Os horários e itinerários completos das linhas estarão disponíveis no site DF no Ponto a partir do início da operação do serviço. Os ônibus são operados pela empresa Piracicabana. A linha de Sobradinho tem tarifa de R$ 5,50, e a do Varjão, de R$ 3,80.

Serviço

Criação de linhas de ônibus:

→ 518.2 – Sobradinho II/Esplanada (UnB)

Horários: saída do terminal de Sobradinho II às 5h23, 5h45, 6h07,6h29, 6h51, 7h14, 7h55 e 8h26, de segunda a sexta-feira.

→ 136.4 – Terminal Asa Sul / L2 Sul – Norte / Varjão (UnB)

Horários: saída do Terminal da Asa Sul às 21h40 e 22h30, de segunda a sexta-feira.

As informações são da Agência Brasília