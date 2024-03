Sobe o número de mortos por dengue no DF

Conforme o painel, o DF tem, atualmente, 120.452 casos prováveis de dengue

A situação dos casos de dengue no Distrito Federal está cada vez mais crítica. Segundo o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, 81 pessoas morreram por dengue no Distrito Federal. A atualização dos números ainda registra que 79 casos de óbito ainda são investigados, para concluir se foram vítimas do vírus Aedes Aegypti.

Conforme o painel, o DF tem, atualmente, 120.452 casos prováveis de dengue. Os dados foram atualizados nesta quarta-feira (6), no período da tarde.

O boletim epidemiológico semanal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal ainda não foi atualizado. Entretanto, no painel de controle dos casos de dengue da pasta, o número atualizado na mesma data, é de 78 mortes confirmadas, e 77 em investigação.