SLU recolhe 2 toneladas de resíduos na sexta-feira de Carnaval

O esquema especial de limpeza contou com 183 garis, coordenados por fiscais e chefes da limpeza urbana do SLU

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) já está na folia. Só na sexta-feira (17), foram recolhidas mais de 2 toneladas de resíduos dos 12 blocos de carnaval que se apresentaram no Plano Piloto.

O esquema especial de limpeza contou com 183 garis, coordenados por fiscais e chefes da limpeza urbana do SLU. “Já é de rotina a fiscalização dos nossos serviços, mas agora no Carnaval tem uma importância a mais devido à campanha Folião Cidadão não Joga Lixo no Chão”, explicou o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

Na limpeza dessa sexta, foram utilizados 685 sacos de lixo. O SLU tem como meta que 2023 seja o mais limpo dos últimos anos e vai premiar com troféu Folia Limpa BSB os dez blocos que menos sujarem a avenida, além de promoverem ações de conscientização durante a folia. Os critérios para participar do concurso estão no site do SLU.

Para deixar o carnaval ainda mais limpo, o SLU distribuiu papa-recicláveis adesivados com o tema da campanha em pontos estratégicos do Carnaval de Brasília.

*Com informações da Agência Brasília