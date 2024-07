Abertas inscrições para o Conselho de Transparência e Controle Social do DF

A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) abriu inscrições para seleção de entidades e organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas em compor o Conselho de Transparência e Controle Social (CTCS). As organizações selecionadas terão um mandato de dois anos, contribuindo com sugestões e debates para melhorar a transparência e o controle social no Distrito Federal.

As inscrições podem ser feitas desta segunda-feira (1º) ao dia 31 deste mês. O edital oferece cinco vagas. Três estão reservadas para entidades com experiência comprovada em projetos de transparência, acesso à informação ou controle social, enquanto duas se destinam a entidades representativas do setor produtivo, comercial ou de serviços.

O processo seletivo, conduzido por uma comissão designada pela CGDF, envolve duas etapas: inscrição e seleção. As entidades interessadas devem enviar documentação comprobatória, incluindo estatuto, documentos de constituição e formulários preenchidos, para o e-mail [email protected].

Os resultados serão divulgados no site da CGDF em 9 de agosto, e as entidades selecionadas devem indicar seus representantes, titular e suplente, até 23 de agosto. O processo também prevê um cadastro reserva válido por dois anos para futuras vacâncias. Para mais informações, acesse o site da CGDF ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

Confira o edital.

*Com informações da Controladoria-Geral do DF