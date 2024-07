Escola de Esporte abre período para renovação de matrícula nesta terça (2)

A Escola de Esporte abrirá, nesta terça-feira (2), o período de renovação de matrícula para as atividades esportivas oferecidas pelo programa. Até 9 de agosto, os alunos matriculados no primeiro semestre deste ano devem renovar suas matrículas para o segundo semestre. A renovação seguirá um cronograma específico.

Inicialmente, todos os alunos matriculados no primeiro semestre de 2024 serão desativados no sistema online.

Cada aluno receberá um e-mail informando sobre o cancelamento de sua matrícula. Os alunos ou seus responsáveis legais devem comparecer ao Complexo Aquático Cláudio Coutinho de terça a sexta-feira, exceto feriados, das 8h15 às 16h30. A apresentação dos documentos necessários é obrigatória.

Cronograma

Alunos de escola pública, Secretaria de Educação e idosos

→ Data: desta terça (2) ao dia 12

→ Documentos: Carteirinha vigente, autorização do professor, RG com CPF, comprovante de residência, declaração da escola do ano vigente

Alunos de escola particular e idosos

→ Data: de 16 a 19

→ Documentos: Carteirinha vigente, autorização do professor, comprovante de pagamento impresso, RG com CPF, comprovante de residência

Comunidade geral e idosos

→ Data: de 23 deste mês a 9 de agosto

→ Documentos: Carteirinha vigente, autorização do professor, comprovante de pagamento impresso, RG com CPF, comprovante de residência.

Isenções e documentação adicional

→ Idosos (60+ anos): Isentos da taxa de matrícula; necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, e atestado médico para maiores de 69 anos

→ Deficientes e hipossuficientes: Isentos da taxa de matrícula; necessário apresentar documentação comprobatória.

→ Alunos de equipes da SEL (6 a 17 anos): Isentos da taxa de matrícula; necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência.

A renovação deve ser realizada no mesmo dia e horário. Não há previsão de troca de modalidade ou horário, exceto em casos de conflitos comprovados. Recomenda-se que todos os alunos levem atestado médico, especialmente aqueles com patologias. O atestado é obrigatório para alunos acima de 69 anos.

Taxa semestral

O pagamento deve ser feito na conta do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal

→ Crianças (6 a 17 anos): R$ 60

→ Adultos (18+ anos): R$ 80

Banco: BRB

Agência: 100

Conta corrente: 012.726-2

CNPJ: 02977827/0001-85.

Atendimento ao público

Local: Complexo Aquático Cláudio Coutinho

Horário: Terça a sexta-feira, das 8h15 às 16h30

Telefone: 4042-1828, ramal 2031.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal