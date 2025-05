Site Eu Amo Cerrado mudou a extensão para ‘.gov.br’

O site interativo do programa Eu Amo Cerrado, desenvolvido pela Unidade de Educação Ambiental (Educ) do Instituto Brasília Ambiental, está de endereço novo. Deixou de ser “.com.br” e passou a integrar, oficialmente, a extensão “.gov.br” , tornando-se um site institucional do Governo do Distrito Federal (GDF).

Segundo a educadora ambiental Mariana dos Anjos, o site ficou fora do ar durante um período este ano, porque estava sendo viabilizada esta migração, mas todo o conteúdo já pode ser acessado neste endereço. As atualizações de linguagem e login para uso do sistema e marcação, porém, ainda se encontram em fase de manutenção por atualização em linguagem compatível com servidores do GDF. “Esperamos que em breve possam ser retomadas”, afirma.

O presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, ressaltou o trabalho dos educadores ambientais do instituto: “A equipe da Educ é muito comprometida. Construiu esse site buscando apoios externos onde foi possível, transformou-o em uma ferramenta referência em educação ambiental e se esforçou até conseguir esse acolhimento do site no âmbito do GDF”.Educação ambiental

O programa Eu Amo Cerrado é uma campanha permanente de educação ambiental que divulga informações sobre a biodiversidade do Cerrado, atendendo aos mais variados públicos, despertando a curiosidade e sensibilizando o olhar das pessoas para as riquezas naturais do bioma. O programa é composto por dois projetos: o site interativo e a coleção Eu Amo Cerrado.

O site interativo possui farto conteúdo sobre a biodiversidade do bioma, parques e trilhas. Ao acessá-lo, o usuário tem oportunidade de conhecer as espécies mais comuns da fauna e da flora do Cerrado presente nos parques e unidades de conservação do DF, como aves, mamíferos, árvores, frutos, anfíbios, peixes, conforme a coleção das publicações já mapeadas.

A coleção, composta por publicações eco pedagógicas, que podem ser acessadas neste link, possui materiais de educação ambiental com versões virtuais e impressas, como revistas, cartazes, folderes, jogos, álbuns de figurinhas, fotografias. O material impresso é exposto e distribuído em diversos eventos, mostrando de forma lúdica e artística a vida do Cerrado em todas as suas manifestações.



*Com informações do Brasília Ambiental