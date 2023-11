Sistema do Detran enfrenta instabilidade nesta quinta-feira (30)

As equipes de tecnologia da informação e comunicação do Detran-DF estão atuando para o reestabelecimento dos serviços

O Data Center do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) perdeu a conexão com a rede GDFNET por motivos que ainda estão sendo apurados nesta quinta-feira (30). Até que a rede se reestabeleça, os serviços online do Detran-DF que atendem concessionárias de automóveis não estarão disponíveis, assim como os serviços do aplicativo Detran-DF Digital.

As equipes de tecnologia da informação e comunicação do Detran-DF estão atuando para o reestabelecimento dos serviços o mais breve possível.

*Com informações da Agência Brasília